JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 5 September: UBS, Antam, Galeri24 Lanjutkan Tren Kenaikan

Jumat, 05 September 2025 – 09:35 WIB
Update harga emas di Pegadaian Jumat 5 September 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 5 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Pegadaian, Jumat, harga emas Antam, UBS dan Galeri24 menunjukkan kelanjutan tren peningkatan, yang kompak tercatat di atas Rp 2 juta per gram.

Adapun harga emas Antam di Pegadaian hari ini naik dari Rp 2.117.000 per gram, menjadi Rp 2.126.000 per gram.

Selaras dengan emas Antam, UBS dan Galeri24 mengalami peningkatan, masing-masing dibanderol Rp 2.050.000 dan Rp 2.032.000 per gram.

Untuk emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam:

Harga emas di Pegadaian hari ini Jumat 5 September 2025.  Emas Antam, UBS dan Galeri24 lanjutkan tren kenaikan harga.

