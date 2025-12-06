Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 6 Desember: UBS Naik Tipis, Galeri24 Stabil, Cek Daftarnya

Sabtu, 06 Desember 2025 – 09:02 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 6 Desember: UBS Naik Tipis, Galeri24 Stabil, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Harga emas di Pegadaian Sabtu 6 Desember 2025. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 6 Desember 2025. 

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu, dua produk logam mulia buatan UBS dan Galeri24 mengalami fluktuasi harga jual.

Adapun harga jual emas Galeri24 stabil di Rp 2.444.000 per gram. Sementara, harga emas UBS naik tipis menjadi Rp 2.471.000 dari semula dibanderol Rp 2.469.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.336.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.471.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 6 Desember 2025, UBS naik tipis, Galeri24 stabil. Cek daftar harga emas Pegadaian hari ini.

