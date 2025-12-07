Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 7 Desember, USB & Galeri24 Kompak Turun Lagi

Minggu, 07 Desember 2025 – 07:09 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 7 Desember, USB & Galeri24 Kompak Turun Lagi - JPNN.COM
Pramuniaga menata perhiasan di salah satu toko emas perhiasan di Cikini, Jakarta, Senin (1/12/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan pada November 2025 sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) yang dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil 0,08 persen di tengah tren penguatan harga emas dunia. ANTARA FOTO/Fauzan/agr (ANTARA FOTO/FAUZAN)

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian turun lagi hari ini, Minggu 7 Desember 2025.

Laman resmi Sahabat Pegadaian yang dikutip Minggu (7/12), menunjukkan dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami penurunan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.437.000 dari awalnya Rp 2.444.000 per gram.

Baca Juga:

Sementara, harga emas UBS juga turun menjadi Rp 2.469.000 dari semula dibanderol Rp 2.471.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 7 Desember 2025, UBS dan Galeri24 kompak turun lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp