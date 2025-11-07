Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 7 November, UBS & Galeri24 Kompak Naik

Jumat, 07 November 2025 – 08:50 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 7 November, UBS & Galeri24 Kompak Naik - JPNN.COM
Update harga emas Jumat 7 November 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 7 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (7/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan.

‎Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp 2.374.000 yang dari awal dibanderol Rp 2.358.000 per gram.

Baca Juga:

Begitu pula emas UBS turut naik menjadi Rp 2.376.000 dari semula Rp 2.360.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.285.000

Update harga emas di Pegadaian hari ini, UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan. Berikut daftarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  Harga Emas Per Gram  Pegadaian  harga emas hari ini  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp