Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 Agustus: Antam-Galeri24 Turun, UBS Naik, Berikut Daftarnya

Jumat, 08 Agustus 2025 – 09:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Pegadaian hari ini, Jumat 8 Agustus 2025.

Lamn resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (8/8), menunjukkan harga emas tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS,Galeri24, dan Antam.

Harga emas Galeri24 turun Rpn7.000 dari angka Rpb1.934.000 menjadi Rp 1.927.000 per gram. Lalu, harga emas Antam turut turun dengan jumlah serupa menjadi Rp 2.012.000 dari awalnya Rp 2.019.000 per gram.

‎Sementara, harga emas UBS naik menjadi Rp 1.950.000 dari semula Rp 1.943.000 per gram atau naik Rp 7.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.054.000