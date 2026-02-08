Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 Februari Naik

Minggu, 08 Februari 2026 – 09:50 WIB
Update harga emas Minggu 8 Februari 2026. Ilustrasi. Foto: JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Minggu 8 Februari 2026 di Pegadaian untuk produk UBS dan Galeri24 mengalami kenaikan.

Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Minggu (8/2), pukul 07.47 WIB, menunjukkan harga emas UBS berada di angka Rp 2.972.000 per gram (gr) dan Galeri24 mencapai Rp 2.958.000 per gram.

Angka tersebut naik dari harga yang tertera di laman resmi kemarin pagi dengan UBS dibanderol Rp 2.961.000 per gram dan Galeri24 Rp 2.946.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas hari ini Minggu 8 Februari 2026 di Pegadaian untuk produk UBS dan Galeri24 mengalami kenaikan. Berikut daftarnya.

