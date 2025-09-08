Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 September: UBS, Galeri24 dan Antam Tembus Rp 2 Juta Per Gram

Senin, 08 September 2025 – 09:25 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 8 September: UBS, Galeri24 dan Antam Tembus Rp 2 Juta Per Gram - JPNN.COM
Harga emas di Pegadaian hari ini. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 8 September 2024.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (8/9), harga emas Galeri24 dibanderol Rp 2.050.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS dijual Rp 2.075.000 per gram.

Baca Juga:

Adapun, harga emas Antam tembus di angka Rp 2.143.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 8 September 2025. Produk Antam, UBS dan Galeri24 tembus Rp 2 juta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp