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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 Juni: UBS Turun, Antam & Galeri24 Naik

Selasa, 09 Juni 2026 – 08:16 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 Juni: UBS Turun, Antam & Galeri24 Naik - JPNN.COM
Update harga emas hari ini Selasa 9 Juni 2026 di Pegadaiaan. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 9 Juni 2026 di Pegadaian fluktuatif. Harga emas Antam dan Galeri24 naik masing-masing menjadi Rp 2.853.000 dan Rp 2.734.000 per gram, sementara UBS turun tipis ke Rp 2.757.000 sebagaimana dikutip dari laman Sahabat Pegadaian Jakarta, Selasa (9/6), pukul 07.51 WIB. 

Adapun harga tiga jenama emas itu di laman Sahabat Pegadaian, Senin (8/6), yakni UBS Rp 2.759.000, Antam Rp 2.848.000, dan Galeri24 Rp 2.729.000 per gram. Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.434.000

1 gram: Rp 2.734.000

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‎2 gram: Rp 5.402.000

‎5 gram: Rp 13.405.000

Harga emas hari ini di Pegadaian fluktuatif. Antam dan Galeri24 naik, UBS turun tipis.

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TAGS   harga emas  Pegadaian  harga emas Antam  harga emas Galeri24  Harga emas UBS 
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