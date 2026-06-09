Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 Juni: UBS Turun, Antam & Galeri24 Naik
Selasa, 09 Juni 2026 – 08:16 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 9 Juni 2026 di Pegadaian fluktuatif. Harga emas Antam dan Galeri24 naik masing-masing menjadi Rp 2.853.000 dan Rp 2.734.000 per gram, sementara UBS turun tipis ke Rp 2.757.000 sebagaimana dikutip dari laman Sahabat Pegadaian Jakarta, Selasa (9/6), pukul 07.51 WIB.
Adapun harga tiga jenama emas itu di laman Sahabat Pegadaian, Senin (8/6), yakni UBS Rp 2.759.000, Antam Rp 2.848.000, dan Galeri24 Rp 2.729.000 per gram. Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
0,5 gram: Rp 1.434.000
1 gram: Rp 2.734.000
2 gram: Rp 5.402.000
5 gram: Rp 13.405.000