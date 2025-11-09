Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 November: UBS dan Galeri24 Stabil
Minggu, 09 November 2025 – 13:45 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Minggu 9 November 2025 stabil.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (9/11) emas UBS dan Galeri24 kompak tak mengalami perubahan harga.
Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.378.000 per gram.
Begitu pula emas UBS turut tak berubah di angka Rp 2.381.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: