Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Ada yang Turun, Cek Perinciannya di Sini

Jumat, 16 Januari 2026 – 08:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas dua produk Galery24 dan UBS dilaporkan mengalami fluktuasi harga jual.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jumat, harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.692.000 per gram, sedangkan harga emas UBS turun menjadi Rp 2.742.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp Rp 2.752.000 per gram atau turun Rp 10.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.412.000

‎1 gram: Rp2.692.000.