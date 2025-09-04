Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Sentuh Rp 2 Juta Per Gram

Kamis, 04 September 2025 – 10:27 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 4 September 2025.

Laman resmi Pegadaian dikutip pada Kamis (4/9), menunjukkan tren peningkatan harga emas Antam, UBS Galeri24, yang kompak tercatat di atas Rp 2 juta per gram.

Harga emas Antam di Pegadaian kali ini naik dari Rp 2.090.000 per gram, menjadi Rp 2.117.000 per gram.

Sama halnya dengan Antam, emas UBS dan Galeri24 juga mengalami peningkatan, masing-masing dibanderol dengan harga Rp 2.043.000 dan Rp 2.023.000 per gram.

Adapun emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam: