Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Sentuh Rp 2 Juta Per Gram

Kamis, 04 September 2025 – 10:27 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam, UBS, Galeri24 Kompak Sentuh Rp 2 Juta Per Gram - JPNN.COM
Update harga emas Pegadaian hari ini Kamis 4 September 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Kamis 4 September 2025.

Laman resmi Pegadaian dikutip pada Kamis (4/9), menunjukkan tren peningkatan harga emas Antam, UBS Galeri24, yang kompak tercatat di atas Rp 2 juta per gram.

Harga emas Antam di Pegadaian kali ini naik dari Rp 2.090.000 per gram, menjadi Rp 2.117.000 per gram.

Baca Juga:

Sama halnya dengan Antam, emas UBS dan Galeri24 juga mengalami peningkatan, masing-masing dibanderol dengan harga Rp 2.043.000 dan Rp 2.023.000 per gram.

Adapun emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. 

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam:

Harga emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian hari Kamis 4 Septembet 2024 kompak menyentuh Rp 2 juta per gram.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp