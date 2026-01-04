Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kompak Turun, Cek Perinciannya di Sini

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian dilaporkan mengalami penurunan pada Minggu (4/1).

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu, menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS juga serempak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 kini berada di angka Rp2.522.000 per gram, turun Rp15.000 setelah sehari sebelumnya menyentuh harga Rp2.537.000 per gram.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 3 Januari Turun

Sementara, harga emas UBS berada di angka Rp2.559.000 atau turun Rp8.000 dari harga sebelumnya Rp2.567.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sedangkan, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24