Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Meroket, Berikut Daftarnya

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 9 Oktober 2025.

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 mengalami kenaikan dua hari beruntun, sebagaimana dikutip dari laman resmi habat Pegadaian, Kamis (9/10)

Harga jual emas Antam melonjak lagi, kini ke angka Rp 2.411.000 dari awalnya Rp 2.399.000 per gram.

Harga emas Galeri24 juga naik menjadi Rp 2.304.000 dari semula Rp 2.284.000 per gram.

Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga naik ke angka Rp 2.351.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.313.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.270.000