Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Meroket, Berikut Daftarnya

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:05 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Meroket, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Update harga emas Kamis 9 Oktober 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 9 Oktober 2025.

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 mengalami kenaikan dua hari beruntun, sebagaimana dikutip dari laman resmi habat Pegadaian, Kamis (9/10) 

Harga jual emas Antam melonjak lagi, kini ke angka Rp 2.411.000 dari awalnya Rp 2.399.000 per gram. 

Baca Juga:

Harga emas Galeri24 juga naik menjadi Rp 2.304.000 dari semula Rp 2.284.000 per gram.

Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga naik ke angka Rp 2.351.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.313.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.270.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 9 Oktober 2024 meroket lagi. Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp