Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 18 Januari 2026, UBS-Galeri24 Kompak Turun

Minggu, 18 Januari 2026 – 08:37 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 18 Januari 2026, UBS-Galeri24 Kompak Turun
Update harga emas di Pegadaian Minggu 19 Januari 2026. Ilustrasi. Foto/Ilustrasi: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 18 Januari 2026.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (18/1) menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 Rp 2.688.000 dari awalnya Rp 2.695.000 per gram atau turun Rp 7.000.

Begitu pula harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.739.000 dari semula dibanderol Rp Rp2.749.000 per gram atau mengalami penurunan Rp 10.000.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu 18 Januari 2026. UBS dan Galeri24 kompak turun.

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Galeri24  Harga emas UBS  harga emas hari ini 
