JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 10 Desember: UBS Naik Tipis, Galeri24 Turun

Rabu, 10 Desember 2025 – 08:53 WIB
Update harga emas Rabu 10 Desember 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 10 Desember 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (10/12), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, mengalami fluktuasi harga jual.

Harga jual emas Galeri24 turun menjadi Rp 2.434.000 dari awalnya Rp 2.442.000 per gram.

Adapub harga emas UBS naik tipis ke angka Rp 2.474.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp 2.472.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.337.000

