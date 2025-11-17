Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Senin 17 November Stabil

Senin, 17 November 2025 – 08:15 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Senin 17 November Stabil - JPNN.COM
Arsip foto - Pramuniaga menunjukkan produk emas batangan di Galeri 24 Pegadaian Cabang Ampenan, Mataram, NTB. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 17 November 2025, stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (17/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak tak mengalami perubahan harga.

Adapun harga emas Galeri24 tetap di angka Rp 2.413.000 per gram.

Baca Juga:

Begitu pula emas UBS yang turut stabil di angka ke angka Rp 2.415.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 17 November 2025, untuk produk UBS dan Galeri24.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp