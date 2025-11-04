Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Kompak Merosot

Selasa, 04 November 2025 – 09:55 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Kompak Merosot - JPNN.COM
Warga membeli emas batangan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/am.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 4 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (4/11), emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga jual.

‎Harga jual emas Galeri24 merosot ke angka Rp 2.374.000 dari awalnya Rp 2.396.000 per gram. Adapun emas UBS turun menjadi Rp 2.376.000 dari semula dibanderol Rp 2.398.000 per gram.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.285.000

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 4 November 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 kompak turun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp