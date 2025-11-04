Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Kompak Merosot
Selasa, 04 November 2025 – 09:55 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 4 November 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (4/11), emas UBS dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga jual.
Harga jual emas Galeri24 merosot ke angka Rp 2.374.000 dari awalnya Rp 2.396.000 per gram. Adapun emas UBS turun menjadi Rp 2.376.000 dari semula dibanderol Rp 2.398.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.285.000