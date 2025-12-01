Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS & Galeri24 Stabil, Mendekati Rp 2,5 Juta Per Gram

Senin, 01 Desember 2025 – 07:59 WIB
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS & Galeri24 Stabil, Mendekati Rp 2,5 Juta Per Gram - JPNN.COM
Harga emas di Pegadaian Senin 30 Desember 2025. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian pada awal Desember 2025 stabil. 

Dikutip dari laman Logam Mulia, Senin (1/12), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak tidak mengalami perubahan. Harga emas dua produk itu mendekati angka Rp 2.500.000 per gram. 

Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp 2.458.000 per gram. Begitu pula emas UBS yang turut stabil di Rp 2.481.000 per gram.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.341.000

Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 1 Desember 2025 untuk produk UBS dan Galeri24 mendekati Rp 2.500.000 per gram.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas hari ini  Logam Mulia 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp