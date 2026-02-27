Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Jumat 27 Februari, Naik Tipis Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 – 08:05 WIB
Harga emas hari ini Jumat 27 Februari 2026 naik tipis. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 27 Februari 2026.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Jumat pukul 07.47 WIB, harga emas UBS berada di angka Rp 3.083.000 dan Galeri24 Rp 3.065.000 per gram.

Angka tersebut naik tipis dari harga yang tertera di laman Sahabat Pegadaian kemarin pagi, dengan UBS di Rp 3,082 juta dan Galeri24 di Rp 3,057 juta per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Berikut update harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Jumat 27 Februari 2026. Ada kenaikan tipis pagi ini.

