Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi, UBS & Galeri24 Tembus Sebegi Per Gram

Kamis, 25 Desember 2025 – 09:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami lonjakan selama tiga hari beruntun, sebagaimana dilihat di laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (15/12).

Adapun hari ini harga emas Galeri24 naik Rp 25 ribu ke angka Rp 2.619.000 dari awalnya Rp 2.594.000.

Harga emas UBS turut naik dengan angka serupa menjadi Rp 2.677.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp 2.652.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 25 Desember 2025 Turun Lumayan

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.447.000