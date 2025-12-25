Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi, UBS & Galeri24 Tembus Sebegi Per Gram

Kamis, 25 Desember 2025 – 09:30 WIB
Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi, UBS & Galeri24 Tembus Sebegi Per Gram - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 25 Desember 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian kompak mengalami lonjakan selama tiga hari beruntun, sebagaimana dilihat di laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (15/12). 

Adapun hari ini harga emas Galeri24 naik Rp 25 ribu ke angka Rp 2.619.000 dari awalnya Rp 2.594.000.

Harga emas UBS turut naik dengan angka serupa menjadi Rp 2.677.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp 2.652.000 per gram.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.447.000

Harga emas di Pegadaian naik lagi hari ini Kamis 25 Desember 2025. Harga emas UBS dan Galeri24 tembus sebegini per gram.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas di pegadaian 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp