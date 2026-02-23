Harga Emas di Pegadaian Senin 23 Februari, UBS & Galeri24 Masih Belum Bergerak Pagi Ini

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 23 Februari 2026 pagi di Pegadaian untuk produk buatan UBS dan Galeri24 masih tak bergerak atau stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin (23/2), pukul 07.27 WIB, harga emas UBS tetap di angka Rp 3.061.000 per gram dan Galeri24 stabil di Rp 3.047.000 per gram.

Angka tersebut tak berubah dari harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian pada Minggu (22/2) pagi.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari 2026 Meroket

Namun, Hharga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga: Sandiaga Uno Sukses Berdayakan Masyarakat lewat Desa Emas Kebumen 2026

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.