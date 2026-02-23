Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Senin 23 Februari, UBS & Galeri24 Masih Belum Bergerak Pagi Ini

Senin, 23 Februari 2026 – 07:59 WIB
Harga Emas di Pegadaian Senin 23 Februari, UBS & Galeri24 Masih Belum Bergerak Pagi Ini
Update harga emas hari ini Senin 23 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 23 Februari 2026 pagi di Pegadaian untuk produk buatan UBS dan Galeri24 masih tak bergerak atau stabil.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Senin (23/2), pukul 07.27 WIB, harga emas UBS tetap di angka Rp 3.061.000 per gram dan Galeri24 stabil di Rp 3.047.000 per gram.

Angka tersebut tak berubah dari harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian pada Minggu (22/2) pagi.



Namun, Hharga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.



Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas di Pegadaian Senin 23 Februari 2026, UBS dan Galeri24 masih belum bergerak pagi ini.

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  emas pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
