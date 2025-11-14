Harga Emas di Pegadaian Terus Melonjak, Berikut Daftarnya Hari Ini 14 November

Jumat, 14 November 2025 – 09:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian terus melonjak, berikut daftarnya hari ini Jumat 14 November 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (14/11), dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24, kompak mengalami kenaikan harga jual empat hari beruntun sejak 11 November.

‎Harga jual emas Galeri24 hari ini naik menjadi Rp 2.459.000 dari awalnya di angka Rp 2.428.000 per gram. Begitu pula haega emas UBS turut melonjak ke angka Rp 2.489.000 dari semula dibanderol Rp 2.439.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.345.000