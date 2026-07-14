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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian Turun Hari Ini, Cek Daftar Lengkapnya

Selasa, 14 Juli 2026 – 10:45 WIB
Harga Emas di Pegadaian Turun Hari Ini, Cek Daftar Lengkapnya - JPNN.COM
Harga emas hari ini Selasa 14 Juli 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 14 Juli 2026 turun lagi.

Laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (14/7), pukul 10.26 WIB, menunjukkan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak mengalami penurunan, masing-masing menjadi Rp 2.587.000, Rp 2.720.000, dan Rp 2.599.000 per gram.

Pada Senin (13/7), harga tiga jenama emas tersebut, yakni Galeri24 Rp 2.612.000, Antam Rp 2.741.000, dan UBS Rp 2.624.000 per gram.

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Namun demikian, harga emas Antam tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.357.000

Harga emas di Pegadaian hari ini Selasa 14 Julu 2026 turun lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.

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