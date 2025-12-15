Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Stabil Hari Ini

Senin, 15 Desember 2025 – 08:56 WIB
Harga Emas di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Stabil Hari Ini
Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 15 Desember 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 15 Desember 2025. Laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (15/12), menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 stabil. 

Harga jual emas Galeri 24 stabil di Rp 2.491.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS tetap dibanderol Rp 2.532.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.369.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp 2.532.000

Update harga emas di Pegadaian hari ini Senin 15 Desember 2025, UBS dan Galeri24 kompak stabil.

