Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Turun Hari Ini, Cek Daftarnya

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:15 WIB
Harga Emas di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Turun Hari Ini, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Arsip foto - Karyawan menunjukkan emas di Kantor Pusat Galeri 24 Pegadaian, Jalan Salemba Raya, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa/pri. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 31 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (31/10), emas UBS dan Galeri24, mengalami penurunan harga pada empat hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 turun tipis menjadi Rp 2.391.000 dari awalnya Rp 2.393.000 per gram. Harga  emas UBS turut turun menjadi Rp 2.386.000 dari semula dibanderol Rp 2.388.000 per gram.

Baca Juga:

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.290.000

Harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, UBS dan Galeri24 kompak turun. Berikut daftar harga emas di Pegadaian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas di pegadaian  harga emas  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS DI PEGADAIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp