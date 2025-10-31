Harga Emas di Pegadaian: UBS & Galeri24 Kompak Turun Hari Ini, Cek Daftarnya
Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:15 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 31 Oktober 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (31/10), emas UBS dan Galeri24, mengalami penurunan harga pada empat hari beruntun.
Harga jual emas Galeri24 turun tipis menjadi Rp 2.391.000 dari awalnya Rp 2.393.000 per gram. Harga emas UBS turut turun menjadi Rp 2.386.000 dari semula dibanderol Rp 2.388.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.290.000