JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Dunia Naik, Noor Dinar Hadir sebagai Solusi Investasi Rasional

Jumat, 07 November 2025 – 11:37 WIB
Noor Dinar di bawah naungan PT Berkah Restu Sejahtera hadir sebagai pilihan cerdas bagi mereka yang ingin berburu emas dengan harga yang masih wajar. Foto: Noor Dinar

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas dunia yang terus melambung dan pasar domestik mulai ramai “digoreng”, banyak masyarakat kini mencari alternatif investasi yang tetap rasional dan terjangkau.

Noor Dinar di bawah naungan PT Berkah Restu Sejahtera hadir sebagai pilihan cerdas bagi mereka yang ingin berburu emas dengan harga yang masih wajar dan transparan.

Setiap koin Noor Dinar dirancang elegan dengan inskripsi dalam lima bahasa internasional, yakni Indonesia, Inggris, Rusia, Mandarin, dan Arab.

Ini sebagai simbol kesatuan global dalam keindahan iman dan seni.

Berbeda dengan tren harga emas batangan yang mengikuti lonjakan pasar global, Noor Dinar konsisten menjaga keseimbangan antara nilai, kualitas, dan harga.

Dengan pendekatan ini, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas tanpa harus terbawa arus spekulasi.

Direktur PT Berkah Restu Sejahtera sekaligus owner channel YouTube D’Gold Father Herru Wijayadie mengatakan pada pertengahan Oktober 2025, harga salah satu Brand Emas 24K di secondary market bisa mencapai sekitar Rp 3,5 juta per gram.

"Sementara Noor Dinar masih menawarkan harga di kisaran Rp 2,4 juta per gram,” kara Herru Wijayadie.

Noor Dinar di bawah naungan PT Berkah Restu Sejahtera hadir sebagai pilihan cerdas bagi mereka yang ingin berburu emas dengan harga yang masih wajar.

TAGS   harga emas  noor dinar  SNI  harga emas dunia 
