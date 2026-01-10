Harga Emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Alhamdulillah

Sabtu, 10 Januari 2026 – 08:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas produk buatan Galeri24 dan UBS dikabarkan mengalami kenaikan pada Sabtu (10/1).

Dipantau dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga jual emas Galeri24 naik dari awalnya Rp2.588.000 per gram menjadi Rp2.596.000 per gram atau naik Rp8.000.

Sementara, harga emas UBS mengalami lonjakan Rp15.000 ke angka Rp2.652.000, dari semula Rp2.637.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.362.000

‎1 gram: Rp2.596.000.

‎2 gram: Rp5.114.000

‎5 gram: Rp12.692.000

‎10 gram: Rp25.316.000

‎25 gram: Rp63.134.000

‎50 gram: Rp126.170.000

‎100 gram: Rp252.214.000

‎250 gram: Rp628.986.000

‎500 gram: Rp1.257.971.000

‎1.000 gram: Rp2.515.940.000

UBS

0,5 gram: Rp1.433.000

‎1 gram: Rp2.652.000

‎2 gram: Rp5.264.000

‎5 gram: Rp13.006.000

10 gram: Rp25.876.000

‎25 gram: Rp64.561.000

‎50 gram: Rp128.857.000

‎100 gram: Rp257.612.000

250 gram: Rp643.840.000

‎500 gram: Rp1.286.167.000. (Antara/jpnn)