Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Galeri24 & UBS di Pegadaian Kompak Turun Hari Ini 4 Januari

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:20 WIB
Harga Emas Galeri24 & UBS di Pegadaian Kompak Turun Hari Ini 4 Januari - JPNN.COM
Petugas menunjukkan logam mulia di Galeri24, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu (31/12/2025). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/agr

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 4 Januari 2025 turun.

Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Minggu (4/1) menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 berada di angka Rp 2.522.000 per gram, turun Rp 15.000 setelah sehari sebelumnya menyentuh harga Rp 2.537.000 per gramnya.

Baca Juga:

Untuk harga emas UBS berada di angka Rp 2.559.000 atau turun Rp 8.000 dari sebelumnya Rp 2.567.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 4 Januari 2025 turun. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  Pegadaian  harga emas Galeri24  Harga emas UBS  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp