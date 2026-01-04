Harga Emas Galeri24 & UBS di Pegadaian Kompak Turun Hari Ini 4 Januari

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 4 Januari 2025 turun.

Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Minggu (4/1) menunjukkan harga emas Galeri24 dan UBS kompak mengalami penurunan.

‎Harga jual emas Galeri24 berada di angka Rp 2.522.000 per gram, turun Rp 15.000 setelah sehari sebelumnya menyentuh harga Rp 2.537.000 per gramnya.

Untuk harga emas UBS berada di angka Rp 2.559.000 atau turun Rp 8.000 dari sebelumnya Rp 2.567.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24