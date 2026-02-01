Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Hari Ini 1 Februari Turunnya Keterlaluan

Minggu, 01 Februari 2026 – 07:18 WIB
Harga emas hari ini, UBS dan Galeri24 sama-sama merosot. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA  - Harga emas hari ini Minggu 1 Februari 2026, mengalami penurunan cukup tajam untuk dua produk buatan Galeri24 dan UBS.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu, ‎harga jual emas Galeri24 turun tajam lagi ke angka Rp2.981.000 dari awalnya Rp3.171.000 per gram atau turun Rp190.000.

Begitu pula harga emas UBS ikut merosot dari awalnya dibanderol Rp3.186.000 menjadi Rp2.996.000 per gram atau turun dengan angka serupa.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.564.000

‎1 gram: Rp2.981.000.

Berikut data harga emas hari ini 1 Februari 2026, di mana untuk produk Galeri24 dan UBS kompak merosot, turunnya keterlaluan.

