JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 1 Maret Meroket, Cek Daftarnya

Minggu, 01 Maret 2026 – 10:55 WIB
Harga Emas Hari Ini 1 Maret Meroket, Cek Daftarnya
Update harga emas hari ini Minggu 1 Maret 2026 di Pegadaian Sabtu. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Minggu 1 Maret 2026 di Pegadaian meroket.  Laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu (1/3), pukul 08.20 WIB menunjukkan harga harga emas UBS Rp Rp 3.123.000 per gram dan Galeri24 Rp 3.092.000 per gram.

Angka tersebut meroket dari harga yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian Sabtu pagi kemarin, dengan emas UBS dibanderol Rp 3.080.000 per gram, dan Galeri24 Rp 3.065.000 per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.622.000

Harga emas hari ini Minggu 1 Maret 2026 di Pegadaian untuk produk UBS dan Galeri24 meroket.

