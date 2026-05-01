JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 1 Mei di Pegadaian: Antam Turun, UBS & Galeri24 Naik

Jumat, 01 Mei 2026 – 09:10 WIB
Harga Emas Hari Ini 1 Mei di Pegadaian: Antam Turun, UBS & Galeri24 Naik - JPNN.COM
Update harga emas hari ini Jumat 1 Mei 2026. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas hari ini Jumat 1 Mei 2026 di Pegadaian. Harga emas Antam mengalami penurunan, sedangkan UBS dan Galeri24 naik.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat (1/5), pukul 07.06 WIB, menunjukkan harga UBS dan Galeri24 naik masing-masing ke angka Rp 2.811.000 dan Rp 2.786.000 per gram, Antam turun menjadi Rp 2.880.000 per gram.

Pada Kamis (30/4) di laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS Rp 2.792.000, Antam Rp 2.896.000, dan Galeri24 Rp 2.775.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Update harga emas hari ini Jumat 1 Mei 2026 di Pegadaian. Harga emas Antam mengalami penurunan, sedangkan UBS dan Galeri24 naik.

