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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 10 Juni di Pegadaian: Antam Turun, UBS-Galeri24 Stabil

Rabu, 10 Juni 2026 – 08:11 WIB
Harga Emas Hari Ini 10 Juni di Pegadaian: Antam Turun, UBS-Galeri24 Stabil - JPNN.COM
Harga emas hari ini Rabu 10 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 10 Juni 2026 di Pegadaian terpantau fluktuatif.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (10/6), menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 stabil di angka Rp 2.757.000 dan Rp 2.734.000 per gram, sementara Antam turun ke Rp 2.843.000 per gram.

Sebelumnya, harga tiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian, Selasa (9/6), yakni UBS Rp 2.757.000, Antam Rp 2.853.000, dan Galeri24 Rp 2.734.000 per gram. Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya tersedia hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.434.000

Harga emas hari ini Rabu 10 Juni 2026 di Pegadaian terpantau fluktuatif. Harga emas Antam turun, sedangkan harga emas UBS dan Galeri24 stabil.

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