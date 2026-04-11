Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 11 April di Pegadaian: Naik Semua

Sabtu, 11 April 2026 – 08:37 WIB
Harga Emas Hari Ini 11 April di Pegadaian: Naik Semua - JPNN.COM
Update harga emas hari ini Sabtu 11 April 2026. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 11 April 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu (11/4), pukul 07.40 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 naik masing-masing ke angka Rp 2.890.000, Rp 2.972.000, dan Rp 2.876.000 per gram.

Adapun tiga harga jenama emas tersebut di laman resmi Pegadaian pada Jumat (10/4) pagi, yakni UBS Rp 2.879.000, Antam Rp 2.964.000, dan Galeri24 Rp 2.865.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut update harga emas hari ini Sabtu 11 April 2026 di Pegadaian. Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 naik semua.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Pegadaian 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp