Harga Emas Hari Ini 11 April di Pegadaian: Naik Semua

Sabtu, 11 April 2026 – 08:37 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Sabtu 11 April 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu (11/4), pukul 07.40 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 naik masing-masing ke angka Rp 2.890.000, Rp 2.972.000, dan Rp 2.876.000 per gram.

Adapun tiga harga jenama emas tersebut di laman resmi Pegadaian pada Jumat (10/4) pagi, yakni UBS Rp 2.879.000, Antam Rp 2.964.000, dan Galeri24 Rp 2.865.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.