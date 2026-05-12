Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 12 Mei di Pegadaian Kompak Turun, Cek Daftarnya

Selasa, 12 Mei 2026 – 07:55 WIB
Harga Emas Hari Ini 12 Mei di Pegadaian Kompak Turun, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Harga emas hari ini Selasa 12 Mei 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 12 Mei 2026 di Pegadaian kompak mengalami penurunan. 

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa (12/5), pukul 07.25 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24, serempak turun menjadi Rp 2.862.000, Rp 2.918.000, dan Rp 2.814.000 per gram.

Pada Senin (11/5), harga tiga jenama tersebut, yakni UBS Rp 2.891.000, Antam Rp 2.953.000, dan Galeri24 Rp 2.836.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. 

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: 

Harga Emas Galeri24

Harga emas hari ini Selasa 12 Mei 2026 di Pegadaian mengalami penurunan. Berikut daftar harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  update harga emas hari ini  harga emas di pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  harga emas Antam 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp