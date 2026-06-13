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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 13 Juni di Pegadaian, Naik Semua

Sabtu, 13 Juni 2026 – 08:10 WIB
Harga Emas Hari Ini 13 Juni di Pegadaian, Naik Semua - JPNN.COM
Harga emas hari ini Sabtu 13 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 13 Juni 2026 di Pegadaian kompak mengalami kenaikan. Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu (13/6), pukul 06.54 WIB, harga UBS, Antam dan Galeri24 serentak naik, masing-masing menjadi Rp 2.709.000, Rp 2.818.000 dan Rp 2.696.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian pada Jumat (12/6), yakni UBS Rp 2.676.000, Antam Rp 2.797.000 dan Galeri24 Rp 2.663.000 per gram.

Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.414.000

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1 gram: Rp2.696.000.

‎2 gram: Rp5.326.000

Harga emas hari ini Sabtu 13 Juni 2026 di Pegadaian kompak mengalami kenaikan. Cek daftar harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian.

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