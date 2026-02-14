Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 14 Februari Turun, Cek Daftarnya

Sabtu, 14 Februari 2026 – 07:06 WIB
Harga Emas Hari Ini 14 Februari Turun, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Update harga emas hari ini di Pegadaian Sabtu 14 Februari 2026. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 14 Februari 2026.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Sabtu (14/2), pukul 05.57 WIB, harga emas UBS Rp 2.961.000 per gram dan Galeri24 Rp 2.938.000 per gram.

Angka tersebut turun dari yang tertera dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (13/2) pagi, yakni UBS berada di Rp 3.008.000 dan Galeri24 di Rp 2.992.000 per gram

Baca Juga:

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. 

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Adapun harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas hari ini Sabtu 14 Februari 2026 turun lagi. Cek daftar harga emas hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  emas hari ini  Pegadaian  Sahabat Pegadaian 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp