JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 15 April di Pegadaian: Naik Semua, Cek Daftarnya

Rabu, 15 April 2026 – 09:07 WIB
Harga emas hari ini Rabu 15 April 2026. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 15 April 2026 di Pegadaian naik semua.

Laman resmi Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu (15/4), pukul 07.55 WIB, menunjukkan harga emas  UBS, Antam, Galeri24 serempak naik, masing-masing menjadi Rp 2.887.000, Rp 2.978.000, dan Rp 2.868.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut pada Selasa (14/4) di laman Sahabat Pegadaian, yakni UBS Rp 2.853.000, Antam Rp 2.931.000, dan Galeri24 Rp 2.838.000 per gram

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Harga emas hari ini Rabu 15 April 2026 di Pegadaian naik semua. Berikut daftarnya.

