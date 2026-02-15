Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Hari Ini 15 Februari, Sudah Naik di Minggu Pagi

Minggu, 15 Februari 2026 – 06:45 WIB
Harga Emas Hari Ini 15 Februari, Sudah Naik di Minggu Pagi - JPNN.COM
Harga emas hari ini Minggu 15 Februari 2026 naik. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas hari ini, Minggu 15 Februari 2026, untuk emas UBS dan Geleri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu pagi pukul 06.14 WIB, harga emas UBS berada di Rp2.998.000 per gram dan Galeri24 di harga Rp2.981.000 per gram.

Angka tersebut naik dari yang posisi kemarin pagi yang UBS berada di Rp2.961.000 per gram dan Galeri24 di Rp2.938.000 per gram.

Baca Juga:

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.564.000

Berikut update harga emas hari ini Minggu 15 Februari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Harga emas UBS  Emas Galeri24  Pegadaian 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp