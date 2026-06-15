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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 15 Juni di Pegadaian, Masih Tak Bergerak

Senin, 15 Juni 2026 – 08:07 WIB
Harga Emas Hari Ini 15 Juni di Pegadaian, Masih Tak Bergerak - JPNN.COM
Harga emas hari ini Senin 15 Juni 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Senin 15 Juni 2026 di Pegadaian masih tak bergerak. Berikut daftar harga emas hari ini.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin (15/6), pukul 07.47 WIB, harga emas UBS, Antam dan Galeri24 kompak stabil.

Harga emas UBS berada di posisi Rp 2.709.000, harga emas Antam Rp 2.820.000, dan harga emas Galeri24 Rp 2.696.000 per gram.

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Angka tersebut merupakan harga serupa yang tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian pada Minggu (14/6). Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp 1.414.000

1 gram: Rp 2.696.000

Harga emas hari ini Senin 15 Juni 2026 di Pegadaian masih tak bergerak. Berikut daftar harga emas hari ini.

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TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  harga emas Galeri24  Harga emas UBS  harga emas Antam 
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