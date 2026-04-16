Harga Emas Hari Ini 16 April di Pegadaian Naik Lagi, Antam Tembus Rp 3,009 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Kamis 16 April 2026 di Pegadaian naik lagi.

Laman Sahabat Pegadaian, Kamis (16/4), pukul 07.09 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, Galeri24 kompak naik, masing-masing menjadi Rp 2.934.000, Rp 3.009.000, dan Rp 2.891.000 per gram.

Sebelumnya, pada Rabu (15/4), harga tiga jenama emas tersebut di laman Sahabat Pegadaian ialah UBS Rp 2.887.000, Antam Rp 2.978.000, dan Galeri24 Rp 2.868.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.