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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 16 Juni di Pegadaian Naik Semua, Cek Daftar Terbarunya

Selasa, 16 Juni 2026 – 08:50 WIB
Harga Emas Hari Ini 16 Juni di Pegadaian Naik Semua, Cek Daftar Terbarunya - JPNN.COM
Harga emas hari ini Selasa 16 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Selasa 16 Juni 2026 di Pegadaian naik.  

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Selasa (16/5), harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kompak naik masing-masing ke angka Rp 2.737.000, Rp 2.839.000, dan Rp 2.718.000 per gram.

Harga tiga jenama tersebut pada Senin (15/6), yakni UBS Rp 2.709.000, Antam Rp 2.820.000, dan Galeri24 Rp 2.696.000 per gram. Harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam di Pegadaian hanya tersedia hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

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0,5 gram: Rp 1.425.000

1 gram: Rp 2.718.000.

Harga emas hari ini Selasa 16 Juni 2026 di Pegadaian naik semua. Cek daftar terbaru harga emas di Pegadaian hari ini.

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