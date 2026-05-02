Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 2 Mei di Pegadaian, Antam Meroket

Sabtu, 02 Mei 2026 – 08:35 WIB
Harga emas Antam hari ini di Pegadaian. Ilustrasi. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Informasi terbaru harga emas hari ini Sabtu 2 Mei 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu (2/5), pukul 07.46 WIB, menunjukkan harga emas UBS turun ke Rp 2.802.000, Galeri24 naik tipis jadi Rp 2.788.000, sementara Antam meroket ke Rp 2.911.000 per gram.

Pada Jumat (1/5), harga ketiga jenama itu di laman Sahabat Pegadaian, masing-masing UBS Rp 2.811.000, Antam Rp 2.880.000, dan Galeri24 Rp 2.786.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram. Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp