Harga Emas Hari Ini 20 Mei di Pegadaian, Naik Semua

Rabu, 20 Mei 2026 – 07:59 WIB
Update harga emas hari ini Rabu 20 Mei 2026. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Rabu 20 Mei 2026 di Pegadaian.

Harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu (20/5), pukul 07.38 WIB kompak naik.

Harga emas UBS naik menjadi Rp 2.845.000 per gram.

Adapun harga emas Antam naik menjadi Rp 2.887.000 per gram.

Lalu, harga emas Galeri24 juga naik menjadi Rp 2.782.000 per gramya.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Pada Selasa (19/5) di Pegadiaan, harga tiga jenama emas itu, yakni UBS Rp 2.788.000, Antam Rp 2.861.000, dan Galeri24 di posisi Rp 2.756.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

