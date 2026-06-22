Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 22 Juni 2026 di Pegadaian, Berikut Perinciannya

Senin, 22 Juni 2026 – 10:06 WIB
Harga Emas Hari Ini 22 Juni 2026 di Pegadaian, Berikut Perinciannya - JPNN.COM
Harga emas hari ini Senin 22 Juni 2026 di Pegadaian. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar terbaru harga emas hari ini Senin 22 Juni 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (22/6), pukul 09.44 WIB menunjukkan harga eas UBS, Antam, dan Galeri24 berada di angka Rp 2.662.000, Rp 2.775.000, dan Rp 2.649.000 per gram.

Namun demikian, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp 1.389.000

Baca Juga:

1 gram: Rp 2.649.000

‎2 gram: Rp 5.234.000

Daftar lengkap harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian hari ini Senin 22 Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp