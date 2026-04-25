Harga Emas Hari Ini 25 April di Pegadaian Fluktuatif, Galeri24 Rp 2,810 Juta Per Gram

Sabtu, 25 April 2026 – 08:08 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 25 April 2026 di Pegadaian fluktuatif.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu (25/4) pukul 07.48 WIB menunjukkan harga emas UBS naik ke angka Rp 2.872.000, Galeri24 turun ke Rp 2.810.000, dan Antam stabil di Rp 2.918.000 per gram.

Pada Jumat (24/4), harga emas UBS Rp 2.859.000, Antam Rp 2.918.000, dan Galeri24 Rp 2.813.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: