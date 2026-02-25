Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Hari Ini 25 Februari di Pegadaian, UBS-Galeri24 Naik

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:27 WIB
Harga Emas Hari Ini 25 Februari di Pegadaian, UBS-Galeri24 Naik
Update harga emas hari ini Rabu 25 Februari 2026 di Pegadaian Sabtu. Foto/Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu 25 Februari 2026.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Rabu (25/2), pukul 08.04 WIB, menunjukkan harga emas UBS di angka Rp 3.099.000 per gram dan Galeri24 di Rp 3.085.000 per gram.

Angka tersebut naik dari yang tertera di laman Sahabat Pegadaian kemarin pagi, dengan UBS di Rp 3,078 juta dan Galeri24 di Rp 3,063 juta per gram.

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Berikut update harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu 25 Februari 2026. UBS dan Galeri24 naik lagi.

