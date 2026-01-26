Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Hari Ini 26 Januari, Enggak Naik

Senin, 26 Januari 2026 – 07:09 WIB
Harga emas hari ini Senin 26 Januari 2026 untuk produk UBS dan Galeri24, kompak tidak berubah. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai harga emas hari ini, Senin 26 Januari 2026, untuk produk buatan Galeri24 dan UBS.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga jual emas Galeri24 dan UBS kompak tidak mengalami perubahan.

‎Harga jual emas Galeri24 stabil di angka Rp2.925.000 per gram.

Adapun harga emas UBS juga tidak mengalami perubahan di angka Rp2.974.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.534.000

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Pegadaian 
