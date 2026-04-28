Harga Emas Hari Ini 28 April di Pegadaian: Turun Semua 

Selasa, 28 April 2026 – 08:10 WIB
Harga emas hari ini Rabu 28 April 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Selasa 28 April 2026 di Pegadaian. 

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Selasa (28/4), pukul 07.53 WIB menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 serentak turun, masing-masing menjadi Rp 2.868.000, Rp 2.922.000 dan Rp 2.810.000 per gram.

Pada Senin (27/4), harga ketiga jenama tersebut, yakni UBS Rp 2.879.000, Antam Rp 2.938.000, dan Galeri24 Rp 2.820.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Adapun harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

