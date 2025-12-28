Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Hari Ini 28 Desember 2025 Kompak Naik

Minggu, 28 Desember 2025 – 08:33 WIB
Harga Emas Hari Ini 28 Desember 2025 Kompak Naik - JPNN.COM
Update harga emas hari ini . Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai harga emas UBS dan Galeri24 hari ini Minggu 28 Desember 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Minggu, tren harga emas hari ini untuk produk UBS dan Galeri24 kompak menunjukkan kenaikan.

‎Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp2.627.000 dari awalnya Rp2.612.000 per gram atau naik Rp15.000.

Baca Juga:

Begitu pula emas UBS naik menjadi Rp2.684.000 dari semula dibanderol dengan harga Rp2.671.000 per gram atau naik Rp13.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.451.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.684.000

Berikut informasi mengenai harga emas hari ini Minggu 28 Desember 2025 untuk produk UBS dan Galeri24.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas hari ini  UBS  galeri24  Pegadaian  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp