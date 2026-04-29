Harga Emas Hari Ini 29 April di Pegadaian: Antam Naik, UBS & Galeri24 Turun

Rabu, 29 April 2026 – 08:20 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Rabu 29 Aril 2026 di Pegadaian fluktuatif. Harga emas Antam terpantau naik, sementara UBS dan Galeri24 turun.

Laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu (29/4), menunjukkan harga emas UBS dan Galeri24 turun masing-masing ke Rp 2.840.000 dan Rp 2.802.000 per gram, sementara Antam naik menjadi Rp 2.927.000 per gram.

Pada Selasa (28/4) di laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS Rp 2.868.000, Antam Rp 2.922.000, dan Galeri24 Rp 2.810.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24